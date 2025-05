Bomba davanti alla chiesa identificato 43enne | “Avevo dei botti e non sapevo che farmene”

Fanno esplodere il bancomat davanti alla chiesa e fuggono con 35mila euro - Un altro bancomat fatto saltare in aria, ancora una volta in un comune dell’Ovest bresciano. A poche settimane dall’assalto alla filiale Bcc di piazza Zamara a Palazzolo, i ladri hanno preso di mira la filiale della Btl di Trenzano. L’attacco è avvenuto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 marzo... 🔗 Leggi su bresciatoday.it

Rita Dalla Chiesa e il giallo dell’auto rubata e poi restituita: “Stanotte me l’hanno lasciata davanti al cancello” - “Eri stata l’ultimo regalo, nel secolo scorso, di una persona tanto amata. Stanotte ti hanno rubata. La mia micretta rossa”. Così Rita Dalla Chiesa si era sfogata sui social martedì 6 maggio, raccontando il furto della sua Micra rossa, parcheggiata sotto casa a Roma. Un colpo basso per lei, non tanto per il valore economico del mezzo (ormai datato), quanto piuttosto per tutti i ricordi personali che custodisce, legati soprattutto all’ex compagno Fabrizio Frizzi. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it