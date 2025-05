Bolzano pugnale nascosto in un libro nel bagaglio | tedesco bloccato all’aeroporto e denunciato

Un cittadino tedesco è stato denunciato a Bolzano per porto abusivo di arma, dopo che un pugnale è stato scoperto nascosto in un libro nel suo bagaglio. L’arma è stata rinvenuta durante un controllo all’aeroporto, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle norme di viaggio.

Stava per salire in aereo con un pugnale nel libro - Ha davvero dell’assurdo quanto accaduto all’aeroporto di Bolzano dove, nei giorni scorsi, un’anomalia ha attirato l’attenzione degli agenti di polizia: a destare i sospetti il bagaglio a mano di un cittadino tedesco 50enne, pronto ad imbarcarsi su un volo diretto a Dusseldorf.L’anomalia era... 🔗Leggi su trentotoday.it

