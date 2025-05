Bologna ossa di delfino in valigia | maxi multa a un passeggero di ritorno d Capo Verde

Un curioso episodio ha coinvolto la Guardia di Finanza all’aeroporto “G. Marconi” di Bologna, dove un passeggero italiano, di ritorno da Capo Verde, è stato sorpreso con due vertebre di delfino nella valigia. Le ossa, prive della documentazione CITES necessaria, hanno portato al sequestro e a una multa di 10 mila euro, sottolineando l’importanza della tutela della fauna marina e delle normative internazionali.

Aveva due vertebre di delfino nascoste nella sua valigia. La Guardia di Finanza ha sequestrato le ossa e comminato una multa di 10 mila euro a un passeggero italiano in arrivo da CapoVerde all'aeroporto "G. Marconi" di Bologna. I reperti erano sprovvisti della necessaria documentazione, ovvero del regolare certificato d'importazione CITES.

