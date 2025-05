Bologna infortunio Erlic arrivano brutte notizie Ecco quando rientrerà il centrale difensivo

Brutte notizie per il Bologna: Martin Erlic, centrale difensivo croato, ha subito un infortunio muscolare durante la partita contro il Milan, costringendolo a chiudere anticipatamente la stagione. Scopriamo insieme quando sarà possibile rivederlo in campo e le conseguenze di questo infortunio per la squadra emiliana.

BolognainfortunioErlic, arrivanobruttenotizie. Eccoquandorientrerà il centraledifensivo Uscito al 31? del match di sabato a San Siro contro il Milan, Martin Erlic, centrale croato del Bologna, ha chiuso anzitempo la stagione. L’ex Sassuolo ha, infatti, rimediato un infortunio muscolare. Di seguito il report ufficiale del club. REPORT – «Gli esami . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna infortunio Erlic, arrivano brutte notizie. Ecco quando rientrerà il centrale difensivo

