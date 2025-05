Bologna Estate compie 20 anni presentato il programma degli eventi

Bologna celebra i vent’anni di "Bologna Estate" con un ricco programma di eventi dedicati alla cultura e alla creatività. Presentato il cartellone 2025, il Comune e la Città Metropolitana offrono festival, rassegne e grandi appuntamenti per vivere al meglio la stagione estiva. Un’occasione unica per immergersi nella magia della città e delle sue proposte.

Bologna, 12 maggio 2025 – Festival, rassegne, grandi eventi e tante proposte diffuse per vivere la stagione più bella dell’anno all’insegna della creatività e della cultura. Il Comune insieme con la Città Metropolitana ha presentato il cartellone 2025 di ‘BolognaEstate’, che compie 20 anni: musica, spettacolo, cinema, letteratura, arte, incontri e sport raggiungono e attraversano i luoghi della quotidianità, dal centro storico ai quartieri e nell’area metropolitana, in un maxi progetto che parte il 16 maggio e arriva al 28 settembre.BolognaEstate, il programma completo sul sito dedicatoSono 383 i progetti in cartellone rivolti a tutti i tipi di pubblico, di cui 194 su Bologna e 189 fuori dal capoluogo, con una programmazione prevalentemente gratuita. Sul sito internet dedicato, per tutta la durata del cartellone, sarà presente il calendario aggiornato deglieventi con la possibilità di scoprire gli appuntamenti in programma suddivisi per singoli quartieri di Bologna, Comuni e Unioni della Città metropolitana. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna Estate compie 20 anni, presentato il programma degli eventi

Approfondimenti da altre fonti

Cosmoprof 2025, dal 20 al 23 marzo, Bologna Fiere ospita la 56ª edizione con oltre 3.000 brand, focus su sostenibilità e innovazione - Cosmoprof Worldwide Bologna vedrà la partecipazione di oltre 3.000 aziende e 250.000 visitatori da 150 Paesi; l'edizione di quest’anno metterà in evidenza nuove tendenze e opportunità di networking, presenti 12 startup selezionate da Ice e professionisti del settore beauty Dal 20 al 23 marzo 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Banca di Bologna, l’utile 2024 tocca i 20,6 milioni - “Banca di Bologna – dice il Direttore Generale, Alberto Ferrari - chiude il 2024 con un utile di oltre 20,6 milioni di euro, centrando gli obiettivi del piano strategico con un anno di anticipo. I dati del Bilancio del 2024 presentano indicatori (quali i ratio patrimoniali ed il Texas ratio) che... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Flibco compie 20 anni: chi è l’azienda che ha rivoluzionato la mobilità aeroportuale - Con 20 anni di esperienza e un investimento di oltre 10 milioni di euro nel mercato, Flibco si afferma in Italia come uno dei principali attori nei servizi di mobilità aeroportuale. Nel 2024 ha trasportato oltre 1.1 milione di passeggeri ed effettuato 125.000 corse in tutto il Paese.Negli ultimi 20 anni, Flibco si è affermato come partner di fiducia per i viaggiatori diretti agli aeroporti, collegando le città ai principali hub con un servizio navetta affidabile, conveniente ed ecologico. 🔗Leggi su lopinionista.it

Bologna Estate compie 20 anni, presentato il programma degli eventi; La Notte rosa? Quest’anno sarà a giugno per fare il ‘pienone’: ecco quando; Le Winx volano a Luna Farm per festeggiare 20 anni di magia; Afterhours in estate in tour per i 20 anni di Ballate per Piccole Iene. 🔗Cosa riportano altre fonti