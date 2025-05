Bologna Estate 2025 | festival rassegne grandi eventi in centro e nei quartieri

Bologna Estate 2025 si prepara a illuminare la città con un ricco calendario di eventi, dal 16 maggio al 28 settembre. Festeggiando i venti anni di iniziative estive, il Comune di Bologna, insieme alla Città Metropolitana, offrirà festival, rassegne e tante attività nei quartieri, promettendo un'estate vibrante e coinvolgente per tutti.

BolognaEstate2025: dal 16 maggio al 28 settembre torna il cartellone di iniziative estive coordinato e promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città Metropolitana, che compie venti anni. festival, rassegne, grandieventi e tante proposte diffuse di prossimità per vivere la.

