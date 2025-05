Bologna confermata condanna a 24 anni per l’ex concorrente de L’Eredità per l’omicidio del padre

La Corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna a 24 anni e due mesi per Marco Eletti, ex concorrente de "L'Eredità", accusato dell'omicidio del padre e del tentato omicidio della madre. Si riaffaccia così una tragica vicenda che ha segnato San Martino in Rio e suscitato grande indignazione.

Marco Eletti rispondeva anche del tentato omicidio della madreLa Corte d’assise d’appello di Bologna ha riaperto la pagina più cupa della storia familiare di San Martino in Rio, ribadendo la condanna a 24 anni e due mesi per Marco Eletti, 36 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio premeditato del padre Paolo, 58 anni, e del tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti. La decisione, sancita nel tardo pomeriggio di lunedì 12 maggio, segue il rinvio disposto dalla Cassazione lo scorso novembre, con cui i giudici supremi avevano invitato i togati bolognesi a verificare la presenza del dolo specifico nell’aggressione ai danni del genitore dell’exconcorrente de L’Eredità. Un delitto consumato tra le mura domesticheEra il 24 febbraio 2021 quando la quiete di un’abitazione di campagna venne spezzata da grida e colpi secchi. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bologna, confermata condanna a 24 anni per l’ex concorrente de L’Eredità per l’omicidio del padre

