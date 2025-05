Bologna città d' acqua | un laboratorio all' Oratorio San Filippo Neri

I recenti eventi alluvionali hanno messo in luce l'importanza della rete di canali che attraversa la nostra città, parte integrante del sottobacino del Reno. Per discutere di questi temi cruciali e delle future strategie di gestione, vi invitiamo a un incontro informativo. Martedì 13 maggio 2025, dalle ore 17.30, presso l'Oratorio, esploreremo le problematiche e le soluzioni legate alla nostra infrastruttura idraulica.

