Bologna cerca la storia all’Olimpico

Mercoledì sera, l'Olimpico diventa teatro di un'epica finale, con il Bologna in cerca di riscrivere la propria storia nella Coppa nazionale. In un torneo in cui anche le squadre meno quotate possono brillare, il club emiliano punta a coronare un sogno, sotto gli occhi attenti del presidente e di un pubblico in trepidante attesa.

Nell'unica Coppa nazionale dove alle squadre più blasonate bastano solo cinque partite per mettersi in tasca un trofeo, mercoledì sera all'Olimpico si gioca una finale inaspettata.

