Bologna aereo precipita e prende fuoco a San Pietro in Casale | 2 a bordo estratti vivi ma sono gravi

Un tragico incidente ha scosso le campagne di Massumatico, a San Pietro in Casale, nel Bolognese, dove un velivolo ultraleggero, a bordo del quale viaggiavano due persone, è precipitato in modo improvviso. Le circostanze che hanno portato alla perdita di quota sono ancora avvolte nel mistero. Scopriamo insieme i dettagli di questo drammatico evento.

I due viaggiavamo a bordo di un velivolo ultraleggero che, per cause ancora da chiarire, ha perso repentinamente quota schiantandosi al suolo nelle campagne in località Massumatico a San Pietro in Casale, nel Bolognese. 🔗Leggi su Fanpage.it

