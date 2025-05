Bollate ecco il nuovo grande quartiere e quali servizi avrà

A Bollate sta prendendo forma un nuovo grande quartiere, conosciuto come “Ambito 3”. Situato tra via Don Uboldi e la Varesina, il progetto include strade, abitazioni, tre RSA per anziani, aree verdi e parcheggi, promettendo di arricchire la vita cittadina con servizi essenziali e spazi dedicati al benessere della comunità.

Bollate, ecco il nuovo grande quartiere e quali servizi avrà. Nell’area tra via Don Uboldi e la Varesina sta sorgendo un nuovo quartiere cittadino, tecnicamente chiamato “Ambito 3”, un quartiere vero e proprio fatto di strade, case, tre Rsa per anziani, aree verdi e parcheggi. Alcuni cantieri sono già partiti, in particolare l’enorme rettangolo che . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

Approfondimenti da altre fonti

Approvato il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani

Da primamilanoovest.it: Il Consiglio Comunale di Bollate della scorsa settimana ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale , che sostituisce il precedente del 2011. Fra le ...

Gallera: “A Bollate un nuovo Centro Diurno Integrato per anziani”

Riporta quotidianosanita.it: Bollate, Novate e il Direttore Generale Asst Rhodense, ai quali ho ribadito l’assoluta determinazione di Regione Lombardia a realizzare un nuovo Centro Diurno Integrato (Cdi) per anziani a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.