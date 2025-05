Bollano come ciancia il dissenso ma isolato è il ministro Giuli Le istanze del cinema non sono né di destra né di sinistra sono dei lavoratori | Claudio Santamaria sta con Elio Germano

“Siamo tutti con Elio”. Queste parole di Claudio Santamaria sottolineano la crescente solidarietà attorno a Elio Germano, coinvolto in una polemica con il Ministro della Cultura, Gennaro Giuli. La controversia è esplosa mercoledì 7 maggio, durante la cerimonia dei premi David di Donatello, quando Germano ha espresso forti critiche nei confronti del ministro, accendendo un acceso dibattito nel mondo della cultura italiana.

"Siamo tutti con Elio". È ClaudioSantamaria ad aggiungere un ulteriore tassello alla querelle sorta attorno al caso Germano contro il ministroGiuli. Il momento della deflagrazione della polemica risale a mercoledì 7 maggio quando, nella lunga giornata dei premi David di Donatello, l'attoreS ElioGermano ha sparato a zero sul ministro della Cultura. Durante la cerimonia mattutina al Quirinale, l'interprete di Berlinguer – La grande ambizione dopo l'elogio a Mattarella aveva dichiarato di aver faticato ad ascoltare il ministro della Cultura: "Vorrei che il ministro si confrontasse con i vari rappresentanti della nostra categoria, perché il cinema è davvero in crisi e noi vediamo che è per grossa responsabilità del ministro della cultura". Germano ha poi continuato ad alzo zero verso Giuli: "Sentirsi raccontare che le cose vanno bene in questo modo bizzarro, dal mio punto di vista è fastidioso.

