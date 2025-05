Boban | "Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan ma non mi diedero l'ok Con Maldini Tonali non sarebbe mai andato via"

E` uno Zvonimir Boban pieno di curiosi retroscena legati principalmente al calciomercato e alla sua esperienza di dirigente del Milan, ma non. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Boban: "Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan, ma non mi diedero l'ok. Con Maldini Tonali non sarebbe mai andato via" - E` uno Zvonimir Boban pieno di curiosi retroscena legati principalmente al calciomercato e alla sua esperienza di dirigente del Milan, ma non solo, quello che si. 🔗calciomercato.com

Dani Olmo al Milan e non solo: i rimpianti di Boban, poi l’attacco durissimo alla società - L'ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban ha chiuso nel peggiore dei modi il suo rapporto con il club rossonero. E' stato per anni un giocatore ... 🔗spaziomilan.it

Milan, le bombe di Boban: avevo preso Dani Olmo e Szoboszlai, saltò tutto per colpa del club - I retroscena raccontati dall'ex giocatore e dirigente rossonero, Zvonimir Boban, accendono la miccia a due giorni dalla Finale di Coppa Italia per il Milan: tifosi infuriati contro Furlani ... 🔗sport.virgilio.it