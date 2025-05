Boban | Maldini cacciato? Una cosa indecente e inaccettabile Potrei dire…

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, esprime il suo disgusto per l'allontanamento di Paolo Maldini dal club. In un'intervista esclusiva a 'Milan Hello' con Andrea Longoni, Boban definisce la situazione "indecente e inaccettabile", rivelando la sua difficile posizione riguardo ai recenti sviluppi nel Milan.

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Milan Hello' con Andrea Longoni

