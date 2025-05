Boban | Avevo paura della de-milanizzazione | tifosi clienti giocatori asset

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato della piega che ha preso il club di Via Aldo Rossi. Che non gli piace 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Boban: “Avevo paura della de-milanizzazione: tifosi clienti, giocatori asset”

