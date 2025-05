Bob Dylan incontra Dante all’Isolotto | poesia e rock alla Bob Dylan’s Week

eventi culturali più attesi del 2025. Un viaggio attraverso le opere di due giganti della letteratura e della musica, che, seppur separati da secoli, parlano della condizione umana con una forza e una lucidità senza tempo. Attraverso performance, dibattiti e letture, “Dylan vs Dante” promette di svelare connessioni inaspettate e di celebrare il potere universale della creatività.

Firenze, 12 maggio 2025 – Cosa hanno in comune Bob Dylan e Dante Alighieri? Apparentemente nulla, ma basta ascoltare i versi dell’uno e dell’altro per scoprire affinità sorprendenti: la potenza della parola, la ricerca di senso in un mondo che traballa, la capacità di scavare nell’animo umano come pochi altri hanno saputo fare. È da questa scintilla che nasce “Dylan vs Dante”, uno degli appuntamenti più attesi della 14ª edizione della Bob Dylan’s Week, il festival indipendente organizzato dall’Associazione Culturale Contemporary, che fino al 1° giugno trasforma Firenze nell’epicentro di un multiverso Dylaniano fatto di concerti, mostre, installazioni e poesia.L’appuntamento è per giovedì 15 maggio alle 21,30 alle Baracche Verdi, in via degli Aceri 3, nel cuore dell’Isolotto. Il format è ormai un cult: il professor Massimo Seriacopi introdurrà e commenterà alcuni passi della Divina Commedia, mentre Riccardo Pratesi declamerà a memoria due canti del Paradiso. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bob Dylan incontra Dante all’Isolotto: poesia e rock alla Bob Dylan’s Week

