Blur chi è lo streamer che ha litigato con Fedez?

Negli ultimi giorni, Blur è diventato un protagonista indiscusso nel mondo dello streaming, ma non solo per il suo talento su Twitch. La sua recente lite con Fedez durante una partita della Kings League Italy ha catturato l'attenzione di migliaia di spettatori, alimentando il dibattito sulla rivalità tra i due. Scopriamo insieme chi è davvero questo streamer.

All'anagrafe Gianmarco Tocco, Blur è nato a Roma il 28 maggio 1996. Il suo nome è diventato un punto di riferimento nel mondo dello streaming italiano, grazie ai 1,2 milioni di follower su Twitch e oltre 50mila abbonati. I suoi pseudonimi online, Blur e TumBlurr, sono ormai familiari a un'intera generazione cresciuta con i videogiochi e le live.

