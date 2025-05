Blitz antidroga ad Afragola e Caivano | smantellata un’associazione per delinquere legata al traffico di cocaina

Questa mattina, la Polizia di Stato ha arrestato cinque persone in carcere, in seguito a indagini condotte dalla DDA di Napoli. Le attività investigative hanno rivelato il coinvolgimento di un gruppo criminale nel traffico di stupefacenti tra Afragola, Cardito e Caivano, evidenziando l'intensificazione nella lotta contro il crimine organizzato nella regione.

Eseguite cinque misure cautelari in carcere: le indagini, coordinate dalla DDA di Napoli, hanno ricostruito l’attività del gruppo nel traffico di stupefacenti tra Afragola, Cardito e Caivano.Nella mattina odierna personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Afragola ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Napoli – sezione GIP – nei confronti di cinque soggetti di Caivano e Afragola, gravemente indiziati di far parte di una associazione per delinquere stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto del tipo cocaina, radicata nei comuni di Afragola, Cardito e Caivano nel 2022.Le attività d’indagine, svolte sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sono state esperite attraverso attività tecniche e numerosi servizi di osservazione e controllo effettuati su strada dal personale della Polizia di Stato. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

