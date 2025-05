Blakewater Lane - La moglie imperfetta recensione | thriller psicologico tra omicidi paranoia e inganni

...questa categoria

Tratto da un romanzo di B.A. Paris, il thriller firmato da Jeff Celentano inizia da una donna trovata cadavere su un'auto e si sviluppa sui rimorsi, le visioni, le amnesie e la paranoia di Cass, che non si era fermata per soccorrerla. Su Prime Video. Di film tratti da libri che non riescono a rendere il giusto omaggio all'opera letteraria ne è pieno il cinema. Possiamo sicuramente annoverare in questo gruppo anche Blackwater Lane - La moglieimperfetta, thrillerpsicologico diretto da Jeff Celentano, da poco disponibile su Amazon Prime Video e basato sul romanzo The Breakdown di B.A. Paris. Quando alla fine della visione di un film la cosa che è rimasta di più in mente è la splendida location, nell'occasione una favolosa dimora medievale chiamata Elsing Hall nel Norfolk dove vive la coppia protagonista della storia, allora significa che qualcosa nei meccanismi della . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blakewater Lane - La moglie imperfetta, recensione: thriller psicologico tra omicidi, paranoia e inganni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Eleanor Jasmine, chi è la figlia di Christopher Lambert e della prima moglie Diane Lane - Dal 1988 al 1994 Christopher Lambert è stato sposato con l’attrice Diane Lane (conosciuta sul set di Love Dream) e dalla loro unione è nata la figlia Eleanor Jasmine (1993).È salita alla ribalta soprattutto come la figlia di famosi attori americani, Christopher Lambert e Diane Lane. Ha firmato un contratto con One Management e ha girato per Numeri Tokyo e altre pubblicazioni di lusso. Attualmente sto studiando per ricevere la certificazione come istruttrice di meditazione e lavoro anche come direttrice di advocacy presso una meravigliosa organizzazione per la giustizia alimentare ... 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Assolto dalla violenza sessuale, non dalle lesioni alla moglie: 10 mesi - Ha ricevuto una condanna a 10 mesi perché ritenuto responsabile del solo reato di lesioni alla moglie; è stato invece assolto dalle accuse di violenza sessuale e sequestro di persona. È il verdetto emesso ieri per un 40enne tunisino dal collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri. Una decisione che ha accolto in pieno la richiesta avanzata dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos, che aveva ritenuto non provate le due accuse più gravi inizialmente formulate verso l’imputato, assistito dall’avvocato Federico De Belvis. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Anselmo Zanellato uccide la moglie Clara Angela Crivellin con un coltello e poi si spara col fucile - Una coppia di marito e moglie è stata trovata morta in casa martedì pomeriggio a Confienza, in provincia di Pavia. La donna, Clara Angela Crivellin di 66 anni, era riversa in cucina, con segni di coltellate. Il marito, Anselmo Zanellato di 68 anni, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco... 🔗Leggi su milanotoday.it

Blakewater Lane - La moglie imperfetta, recensione: thriller psicologico tra omicidi, paranoia e inganni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Blakewater Lane - La moglie imperfetta, recensione: thriller psicologico tra omicidi, paranoia e inganni - Di film tratti da libri che non riescono a rendere il giusto omaggio all'opera letteraria ne è pieno il cinema. Possiamo sicuramente annoverare in questo gruppo anche Blackwater Lane - La moglie imper ... 🔗msn.com

Blackwater Lane: un thriller psicologico che delude le aspettative - "Blackwater Lane - La moglie imperfetta", diretto da Jeff Celentano e disponibile su Amazon Prime Video, esplora la paranoia di Cass, interpretata da Minka Kelly, dopo un omicidio che sconvolge la sua ... 🔗ecodelcinema.com