Blades Thrash City per prenotare il play-off di Wembley

Lo Sheffield United si avvicina al sogno di tornare in Premier League, vittorioso contro Bristol nei play-off. A soli 90 minuti dalla finale di Wembley, la squadra di Chris Wilder è pronta a dimostrare il proprio valore e conquistare la promozione. L'attesa cresce e la città è in fibrillazione per questo importante traguardo.

2025-05-12 22:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Lo Sheffield United è a 90 minuti da un ritorno in Premier League dopo aver colpito la città di Bristol nei play-off del campionato.La squadra di Chris Wilder dovrà affrontare Coventry o Sunderland a Wembley il 24 maggio dopo una vittoria per 3-0 a Bramall Lane ha segnato una vittoria aggregata per 6-0.L’attaccante gigante Kieffer Moore ha battuto un max O’Leary in un angolo di inserimento per annuire nell’apri e sistemare i nervi prima dell’intervallo.Un altro angolo, un altro goal e Sheffield United sono sulla buona strada per un punteggio aggregato di play-off da record! pic.twitter.comsetsjpusf8– Sky Sports Football (@skyfootball) 12 maggio 2025Gustavo Hamer-una classe sopra la notte-ha fatto bene la festa e ha iniziato davvero al 52 ° minuto con un tiro deviato da un angolo di lavoro intelligente. 🔗Leggi su Justcalcio.com