Blackout paralizza la metro Londra tre linee sospese e ritardi su altre sei

Un blackout elettrico ha colpito nel pomeriggio la metropolitana di Londra, paralizzando tre linee e causando ritardi su altre sei. Il guasto nella rete di alimentazione ha creato gravi disagi per migliaia di pendolari durante l'ora di punta, trasformando il viaggio quotidiano in un'emergenza per molti.

(Adnkronos) – Un Blackout elettrico ha causato nel pomeriggio gravi disagi alla metropolitana di Londra, lasciando senza servizio tre linee e provocando ritardi su altre sei. L’interruzione, dovuta a un guasto nella rete di alimentazione, ha colpito migliaia di pendolari in una delle ore di maggiore afflusso della capitale britannica. Secondo quanto comunicato da Transport . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗Leggi su lapresse.it

Londra: blackout all’aeroporto di Heathrow, scalo chiuso. Almeno 1350 voli cancellati - L'aeroporto di Londra Heathrow ha cancellato 1.350 voli oggi, 21 marzo 2025, dopo aver annunciato la chiusura totale nelle prime ore di stamattina, a causa di una "grave interruzione di corrente" causata da un incendio in una sottostazione elettrica nella cittadina britannica di Hayes, a ovest della capitaleL'articolo Londra: blackout all’aeroporto di Heathrow, scalo chiuso. Almeno 1350 voli cancellati proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Londra, blackout a Heatrow: aeroporto bloccato fino a mezzanotte - L’incendio, definito "grave" dai vigili del fuoco londinesi, si è sviluppato in una sottostazione elettrica a Hayes, un’area situata nel distretto di Hillingdon 🔗Leggi su ilgiornale.it

Blackout paralizza la metro Londra, tre linee sospese e ritardi su altre sei; Blackout paralizza la metro Londra, tre linee sospese e ritardi su altre sei; Scuola, Valditara propone a Ue divieto cellulari in classe; Londra, blackout all'aeroporto di Heathrow: oltre 300mila passeggeri rimangono a terra | Ritorno alla normalità previsto per sabato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Blackout paralizza la metro Londra, tre linee sospese e ritardi su altre sei - (Adnkronos) - Un blackout elettrico ha causato nel pomeriggio gravi disagi alla metropolitana di Londra, lasciando senza servizio tre linee e provocando ritardi su altre sei. L’interruzione, dovuta a ... 🔗msn.com

Black-out improvviso paralizza la metropolitana di Londra: passeggeri evacuati - Una improvvisa interruzione di corrente si è verificata nel pomeriggio del 12 Maggio a Londra e ha colpito la metropolitana, le autorità informano che non è chiara ancora la causa del blackout. Sotto ... 🔗news.fidelityhouse.eu

Blackout in tutte le linee della metropolitana di Londra: sospesi i treni, evacuati i passeggeri - L'intera metropolitana di Londra è fuori servizio a causa di una grave interruzione di corrente: in alcune zone i passeggeri sono stati fatti evacuare ... 🔗fanpage.it