Blackout paralizza la metro di Londra tre linee sospese e ritardi su altre sei

Un blackout elettrico ha colpito la metropolitana di Londra, causando gravi disagi ai pendolari. Tre linee sono state sospese e altre sei hanno registrato ritardi significativi. L'interruzione, provocata da un guasto nella rete di alimentazione, ha paralizzato il servizio durante le ore di punta del pomeriggio, lasciando migliaia di viaggiatori in attesa.

