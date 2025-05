Blackout paralizza la capitale | trasporti in tilt

Un blackout inaspettato ha paralizzato la capitale britannica, causando disagi enormi ai trasporti. Nel pomeriggio, la metropolitana di Londra ha affrontato una crisi senza precedenti in una delle ore di punta più affollate, lasciando migliaia di pendolari bloccati e creando un caos senza eguali nei collegamenti della città.

Un improvviso blocco dell'alimentazione elettrica ha messo in ginocchio nel pomeriggio uno dei sistemi di trasporto più trafficati d'Europa. La metropolitana di Londra si è trovata a dover gestire una situazione di emergenza proprio durante una delle fasce orarie più critiche, con migliaia di viaggiatori costretti a cambiare i propri piani all'improvviso.La capitale britannica, nota per l'efficienza del suo trasporto pubblico, ha vissuto ore di caos e incertezza. Le autorità hanno subito avviato interventi tecnici, mentre numerosi utenti condividevano in tempo reale disagi e ritardi attraverso i social.Linee interrotte e ritardi diffusi in tutta la reteIl disservizio, che si è protratto per diverse ore, è stato provocato da un guasto alla rete di alimentazione, secondo quanto riportato dagli operatori del servizio.

