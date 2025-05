Biotech la sfida di Extend | creare ponti tra ricerca e industria

In breve da Zazoom:

Milano, 12 mag. (askanews) - Le biotecnologie stanno emergendo come un settore strategico in Italia, con un fatturato che supera i 13 miliardi di euro e previsioni di triplicazione a livello globale entro il 2030. In questo dinamico panorama, spicca Extend, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico, che svolge un ruolo cruciale nella promozione e nello sviluppo di innovazioni biotecnologiche.

Milano, 12 mag. (askanews) - Le biotecnologie rappresentano un settore strategico, cresciuto negli ultimi anni a ritmi vertiginosi per un giro d'affari di oltre 13 miliardi di euro solo in Italia destinato, a livello globale, a triplicare il proprio valore da qui al 2030. Un contesto in cui a giocare un ruolo da protagonista è Extend, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico interamente dedicato al settore biofarmaceutico per lo sviluppo di farmaci e terapie di ultima generazione."E' fondamentalmente un veicolo di investimento che tende a finanziare dei progetti in uno stadio molto precoce, quasi a livello accademico. Direi che è il primo veicolo che investe in equity in laboratorio - spiega ad askanews Giovanni Amabile, Entrepreneur in residence Extend & CEO Aptadir -. E' una fase ovviamente molto rischiosa, dove gli operatori del settore tendono a non investire. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biotech, la sfida di Extend: creare ponti tra ricerca e industria

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salute, Casati: ““La non autosufficienza riguarda tutti, la sfida è creare nuovi modelli” - “La salute è un diritto” è il titolo del convegno che si è svolto a Milano venerdì 14 e sabato 15 marzo promosso dal Gruppo Pd Lombardia.Nella seconda giornata, il consigliere regionale Davide Casati ha coordinato il panel dedicato a “Non autosufficienza, linee e strategie per rispondere a una sfida”. “La popolazione lombarda ha una struttura tipica di una popolazione anziana – spiega Casati -, con un tasso di natalità crollato da 9,6 nati ogni 1000 abitanti a 6,9 nati. 🔗Leggi su bergamonews.it

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗Leggi su lanazione.it

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato - Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗Leggi su forlitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Biotech, la sfida di Extend: creare ponti tra ricerca e industria; Il Ministro della Difesa Guido Crosetto a Biella per assistere all'Adunata degli Alpini; Papa Leone XIV: Cessi il fuoco a Gaza, si presti soccorso e si liberino gli ostaggi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Biotech, la sfida di Extend: creare ponti tra ricerca e industria - Milano, 12 mag. (askanews) – Le biotecnologie rappresentano un settore strategico, cresciuto negli ultimi anni a ritmi vertiginosi per un giro d’affari di oltre 13 miliardi di euro solo in Italia dest ... 🔗askanews.it

Extend, numeri e risultati delle biotech del Polo di tech transfer lanciato da CDP Venture Capital - Parliamo di opportunità per fondi VC nel biotech. Degli oltre 200 progetti qualificati valutati negli ultimi anni Extend ha proceduto con l’investimento in 16 startup. In due casi le biotech hanno ... 🔗startupitalia.eu

Riforma del biotech: come vincere la sfida dell’internazionalizzazione - In un contesto globale che vede l’emigrazione di cervelli, l’Italia ha l’opportunità di invertire questa tendenza, creando politiche attive di attrazione, incentivi fiscali e investimenti nelle infras ... 🔗ilsole24ore.com