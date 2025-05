Bimbo di 3 anni cade dal secondo piano in zona Gratosoglio a Milano gravissimo dopo il volo dal balcone

Un tragico incidente si è verificato a Milano, nella zona di Gratosoglio, dove un bimbo di 3 anni è caduto dal secondo piano di un palazzo. Dopo essere sfuggito al controllo dei genitori, il piccolo è ora in condizioni gravissime. La comunità è scossa da questo evento drammatico che evidenzia la fragilità della sicurezza domestica.

