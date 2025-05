Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano l’incidente mentre i genitori erano in casa | Fuori pericolo Come sta

Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione. L'accaduto, avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 maggio, ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente il piccolo è ora fuori pericolo e riceve le cure necessarie all'ospedale Niguarda.

È Fuoripericolo il bambino di tre anni precipitato dal secondo piano della sua abitazione a Milano. l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi 12 maggio in un condominio in via Baroni, nella zona Sud di Milano Gratosoglio. Il bambino è stato portato in elicottero all’ospedale Niguarda in codice rosso. Durante il trasporto, il piccolo sarebbe rimasto sempre cosciente.Com’è caduto il bambinoSecondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava giocando sul balcone quando ha scavalcato la ringhiera ed è caduto al di sotto. I genitori di origine pachistana, che pare in quel momento si fossero distratti, non si sarebbero accorti che il figlio si stava mettendo in pericolo.Come sta il bambino caduto dal balconeRicoverato all’ospedale Niguarda di Milano, il bambino sta bene secondo quanto riporta AdnKronos. 🔗Leggi su Open.online

