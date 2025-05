Bimbi fuggono dall’asilo e vengono ritrovati nel giardino di casa | “A scuola nessuno se n’era accorto”

Due bimbi nel Trevigiano sono fuggiti dall'asilo, approfittando di un cancello rotto, e hanno camminato per oltre un chilometro fino al giardino di casa di uno di loro. Mentre si divertivano, la scuola non si era accorta di nulla. L'episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull'attenzione degli educatori.

