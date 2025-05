Bimba rischia di soffocare con un forasacco passante eroe le disostruisce le vie aree e la salva

Un passante ha salvato la vita di una bambina di circa un anno in un'area giochi a Latina. Le ha disostruito le vie aeree da un forasacco, che le impediva di respirare. 🔗Leggi su Fanpage.it

Bimba di 14 mesi rischia di soffocare dopo aver ingerito un pezzo di plastica: salvata al Policlinico - La vita di una bambina è stata salvata grazie a un intervento d'urgenza eseguito con successo dall'equipe di Otorinolaringoiatria, diretta dal prof. Nicola Quaranta. La bimba, di soli 14 mesi, era giunta in condizioni critiche al Giovanni XXIII di Bari per la presenza di un corpo estraneo...

Bimba rischia di soffocare in piazza: salvata da un passante - Si è rivelato provvidenziale l'intervento di un passante che ha salvato una bambina che stava per soffocare. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 9 maggio in piazza Santa Maria Goretti di Latina davanti agli occhi di quanti si trovano lì in quel momento. E davanti al padre della piccola che...

Ingoia un tappino durante la festa di carnevale, bimbo rischia di soffocare - Hai ingoiato involontariamente un tappo mentre partecipava alla festa di carnevale organizzata a scuola. Una tragedia sfiorata quella che si è verificata questa mattina in un istituto elementare del centro di Cassino, nel sud della provincia di Frosinone, dove un bimbo involontariamente ha...

