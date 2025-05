Bimba di un anno e mezzo rischia di soffocare | provvidenziale l’intervento di un passante che le pratica la manovra di disostruzione E’ successo venerdì pomeriggio in un parco giochi a Latina

Un rischio imprevisto ha segnato il pomeriggio di venerdì a Latina, quando una bimba di un anno e mezzo ha rischiato di soffocare mentre giocava nel parco. Fortunatamente, un passante ha prontamente intervenuto praticando la manovra di disostruzione, salvando la piccola e dimostrando grande coraggio e prontezza di riflessi in una situazione critica.

Coraggio e prontezza di riflessi quelli dimostrati venerdìpomeriggio, a Latina, da un uomo quando una bambina di circa un anno e mezzo ha rischiato di soffocare mentre giocava con il fratellino in un'area attrezzata di piazza Santa Maria Goretti. Un Rischio Improvviso nel parcogiochiLa bambina si trovava nel parcogiochi, sotto la supervisione di un genitore, insieme al fratello. Durante il gioco, però, la piccola ha iniziato a tossire violentemente e, in breve tempo, ha avuto difficoltà respiratorie, rischiando di soffocare. Il genitore presente non è riuscito ad intervenire efficacemente, lasciando spazio a un gesto decisivo da parte di un passante.Il Coraggioso Intervento del passanteA notare la scena, un uomo che si trovava a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze, ha immediatamente capito la gravità della situazione e non ha esitato ad intervenire.

