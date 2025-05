Bilancio approvato ma ad Avellino è tempo di resa dei conti

Il bilancio di previsione 2025–2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Avellino, evitando lo scioglimento anticipato della consiliatura. Tuttavia, la lunga seduta di discussione ha portato a tensioni e divergenze, segnando l'inizio di una vera e propria resa dei conti politica nella città. I prossimi sviluppi saranno cruciali per il futuro dell'amministrazione.

Avellino – Dopo una lunga e convulsa seduta iniziata alle 9:30, il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il Bilancio di previsione 2025–2027, scongiurando così lo scioglimento anticipato della consiliatura. Il documento finanziario ha ottenuto il via libera della maggioranza, al termine di. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Bilancio approvato, ma ad Avellino è tempo di resa dei conti

