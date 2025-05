Biglietti PSG Inter svelate le modalità di vendita | il comunicato ufficiale del club nerazzurro!

L'Inter ha pubblicato il comunicato ufficiale riguardante le modalità di vendita dei biglietti per la finale di Champions League contro il PSG. In questo articolo, troverete tutte le informazioni necessarie per acquistare i ticket per l'attesissimo incontro, garantendo così la vostra presenza in una delle sfide più cruciali della stagione calcistica.

Biglietti PSG Inter, il comunicatoufficiale del clubnerazzurro sulle modalità di vendita per la finale di Champions LeagueL’Inter ha comunicato ufficialmente le modalità di vendita per la finale di Champions League contro il PSG. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’acquisto dei Biglietti.comunicatoInter – «Dopo la straordinaria vittoria in semifinale contro il Barcellona, l’Inter ha conquistato l’accesso alla finale di UEFA Champions League 2425, la settima della storia del club, la seconda nelle ultime tre stagioni. La squadra nerazzurra affronterà il Paris Saint-Germain.L’appuntamento è sulle agende di tutti i tifosi nerazzurri: la finale si disputerà sabato 31 maggio alle 21:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera.Per la finale il club si trova ancora una volta di fronte a un evento straordinario, per il quale la richiesta di Biglietti è ampiamente superiore alla disponibilità. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biglietti PSG Inter, svelate le modalità di vendita: il comunicato ufficiale del club nerazzurro!

