Biglietti falsi allo stadio Denunciati tre tifosi

In breve da Zazoom:

Durante la partita Como-Cagliari di sabato scorso, gli agenti della questura di Como hanno denunciato tre uomini, due di Erba e uno di Anzano del Parco, per uso di atto falso e accesso illecito all'impianto sportivo. L'incontro di Serie A ha visto un potenziamento del dispositivo di sicurezza da parte della questura per garantire un corretto svolgimento dell'evento e prevenire comportamenti illeciti.

Gli agenti della questura di Como, nel corso della partita Como-Cagliari, disputata sabato, ha denunciato a piede libero per il reato di uso di atto falso, per aver oltrepassato illecitamente le recinzioni di un impianto sportivo, due erbesi di 59 e 62 anni e un uomo di 68 anni di Anzano del Parco. Per l’incontro di serie A, la questura di Como ha coordinato un rafforzamento del dispositivo di sicurezza, con presenze interforze, finalizzato anche a controllare l’affluenza in sicurezza dei tifosi di entrambe le squadre, con lo scopo di far raggiungere la zona dello stadio solo a chi fosse in possesso del regolare biglietto di ingresso, scoraggiando i tentativi di chi ne fosse sprovvisto. Nel corso dei controlli, nel settore dei distinti dello stadio, sono stati individuati i tre tifosiDenunciati, che avevano presentato ai tornelli tagliandi falsificati: avevano sostituito i nominativi, facendo però emergere l’incongruenza sul lettore del tornello nel quale stavano passando il codice a barre, che ha segnalato i tagliandi come già utilizzati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biglietti falsi allo stadio. Denunciati tre tifosi

Cosa riportano altre fonti

Como - Torino, biglietti falsi per entrare allo stadio: due tifosi scoperti e denunciati, scatta il Daspo - Due tifosi denunciati a Como per falso e sostituzione di persona durante una partita di Serie A. Tentavano di entrare con biglietti falsificati. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Como, passano i tornelli dello stadio con biglietti falsificati: due denunciati - Como, 14 aprile 2025 – Hanno tentato di entrare allo stadio di Como con biglietti falsi, realizzati con codici a barre che sono risultati già utilizzati: per questo motivo, la polizia ha denunciato per sostituzione di persona un uomo di 49 anni residente a Ponte Lambro e una donna di 41 anni residente a Lecco. I fatti sono avvenuti durante l’incontro di seria A casalingo che si è disputato ieri tra Como e Torino, durante il quale, come sempre, la Questura di Como ha coordinato i servizi di ordine pubblico, garantiti dalla presenza anche di carabinieri, Guardia di finanza e polizia ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

Como-Cagliari, tre tifosi denunciati: volevano entrare con biglietti falsi - Como, 11 maggio 2025 – Biglietti falsificati per cercare di entrare allo stadio in occasione della partita Como-Cagliari che si è disputata ieri allo stadio Sinigaglia. Tre persone sono state individuate e denunciate dalla polizia, due erbesi di 59 e 62 anni e un uomo di 68 anni di Anzano del Parco, in quanto scoperti a cercare di oltrepassare i tornelli con tagliandi che, al momento della lettura del codice a barre, sono stati segnalati come già utilizzati. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Biglietti falsi allo stadio. Denunciati tre tifosi; Tentano di entrare allo stadio con biglietti falsi a Como: tre denunciati e Daspo in arrivo; Provano ad entrare al Sinigaglia con biglietti falsificati: tre erbesi fermati ai tornelli, denunciati e Daspo in arrivo; Como-Cagliari, tre tifosi denunciati: volevano entrare con biglietti falsi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Biglietti falsi allo stadio. Denunciati tre tifosi - Gli agenti della questura di Como, nel corso della partita Como-Cagliari, disputata sabato, ha denunciato a piede libero per il reato di uso di atto falso, per aver oltrepassato illecitamente le recin ... 🔗ilgiorno.it

Tentano di entrare allo stadio con biglietti falsi a Como: tre denunciati e Daspo in arrivo - La Polizia di Stato di Como ha denunciato tre persone per uso di atto falso e accesso illecito alle recinzioni di un impianto ... 🔗valtellinanews.it

Biglietti falsificati per entrare allo stadio a vedere Como-Cagliari, denunciati tre tifosi - Biglietti falsificati per entrare allo stadio a vedere Como-Cagliari, la polizia denuncia tre tifosi. In base a quanto è emerso ... 🔗espansionetv.it