bicincittà festa di sport ambiente e comunità

Grande successo per la Bicincittà 2025 alla Spezia: una festa di sport, ambiente e comunità, organizzata dalla Uisp La Spezia e Valdimagra con partenza e arrivo in piazza Brin. Circa 100 i ciclisti, tra cui un gran numero di bambini, accompagnati da genitori e volontari. Il percorso, non competitivo, ha attraversato alcune vie cittadine in un clima di allegria e partecipazione. "Non abbiamo raggiunto il record – dichiara Alessandro Sturlese, presidente della Uisp provinciale – ma siamo contenti di aver fatto provare cosa potrebbe essere una città in cui le bici e la mobilità dolce sono protagoniste. Bellissima storia quella di Gaia, poi, una bimba di 5 anni che con la mamma e l'amica, pur essendo rimaste attardate alla partenza, non si sono perse d'animo ed hanno risalito il gruppone dei ciclisti arrivando in piazza Brin insieme a tutti gli altri.