Biblio Cinema - Fahrenheit 451

Martedì 13 maggio alle ore 20:30, al Biblio in via Armando Diaz, avrà luogo la proiezione di

Martedì 13 maggio alle ore 20:30, al Biblio in via Armando Diaz, verrà proiettato Fahrenheit 451, film del 1966 diretto da Francois Truffaut e tratto dall'omonimo romanzo distopico di Ray Bradbury.Il titolo del film si riferisce alla temperatura di combustione della carta e riassume in modo. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Biblio Cinema - Fahrenheit 451

Ne parlano su altre fonti

Al Teatro Bonci "Il fuoco era la cura", ispirato alla letteratura distopica di Fahrenheit 451 - Sotterraneo, il pluripremiato collettivo di ricerca teatrale con base a Firenze che nella scorsa stagione ha presentato a Cesena lo spettacolo "L’Angelo della Storia", torna al Teatro Bonci venerdì 14 e sabato 15 marzo con il nuovo spettacolo: "Il fuoco era la cura", ispirato dal celebre romanzo... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Biblio Cinema - Slapstick Comedy - Un omaggio alla grande commedia americana è al centro della nuova rassegna cinematografica del Biblio. La Slapstick Comedy è un genere di comicità che punta molto sulla fisicità e il movimento, con azioni esagerate che arrivano al limite del surreale: cadute, scontri, inseguimenti, ecc. (senza... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Biblio Cinema - Le sang d'un poète - Martedì sera all'insegna del cinema d'avanguardia al Biblio: l'11 marzo alle ore 20.00 verrà proiettato Le sang d'un poète (Il sangue di un poeta), film surrealista del 1932 diretto da Jean Cocteau. Nel film una statua dice ad un giovane artista che per lasciare il suo studio deve passare... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Fahrenheit 451 di Ray Bradbury con il Gruppo di Lettura in Biblioteca; Lavagna, Biblioteca civica G. Serbandini Bini, Sala Ardesie, mercoledì 26 marzo, ore 17.30 - Ciak si legge! Dal libro al fim | Istruzione e Diritto allo Studio; Sito Istituzionale | Municipio XIV, apre arena Viva il Cinema!; Cesena Cultura - Proiezioni in Biblioteca Malatestiana. 🔗Ne parlano su altre fonti

LA TRAMA DI FAHRENHEIT 451 - Fahrenheit 451 è un film del 2018 diretto da Ramin Bahrani, ispirato all’omonimo romanzo di Ray Bradbury. In un futuro distopico, un conservatore e autoritario governo si è insediato alla ... 🔗comingsoon.it

Fahrenheit 451 in esclusiva su Sky Cinema il nuovo adattamento HBO - Su Sky Cinema Uno HD arriva in esclusiva Fahrenheit 451, nuovo adattamento – dopo il celebrato film omonimo di Francois Truffaut - del celeberrimo romanzo di Bradbury, pubblicato in Italia negli Oscar ... 🔗digital-news.it