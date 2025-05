Biasin sentenzia | Il biennio di Giuntoli a Torino non è stato all’altezza un errore dopo l’altro La Juve non ha fatto grandi affari anzi…

Fabrizio Biasin ha commentato il biennio di Cristiano Giuntoli alla Juventus, definendolo deludente e segnato da errori. Intervenuto a Radio Sportiva dopo il pareggio con la Lazio, il giornalista ha evidenziato come il ds bianconero non abbia portato a termine grandi affari, mettendo in discussione le sue scelte e il futuro della squadra.

Il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato a Radio Sportiva il momento della Juve dopo il pareggio contro la Lazio e nello specifico l'operato di Giuntoli. «L'amarezza per il pareggio contro la Lazio e, in generale, per l'andamento in stagione, non deve condizionare il tifoso verso questo finale di campionato. La Juventus deve conquistarsi la Champions in queste ultime due partite. Giuntoli? il suo biennio a Torino non è all'altezza, si è visto un errore dietro l'altro. La Juve non ha fatto grandi affari, anzi. Alla Juventus ho visto ammassare giocatori e non costruire una squadra».

