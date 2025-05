Biasin | Inter Asllani segna e convince | il futuro è ancora aperto

Kristjan Asllani torna protagonista con un rigore decisivo contro il Torino, entusiasmando i tifosi dell'Inter. Secondo Fabrizio Biasin, per il centrocampista albanese ci sono grandi possibilità di diventare una risorsa chiave, a patto di mantenere una certa continuità. Con il Napoli in calo, l'Inter riaccende le speranze di sorpasso in classifica.

L’Inter ritrova Kristjan Asllani a segno su rigore contro il Torino. Il centrocampista albanese, secondo Fabrizio Biasin, Intervistato a Radio Sportiva può essere una risorsa per l’Inter ad una condizione.SUL futuro – L’Inter, grazie anche ad un passo falso del Napoli si riporta a -1 dal primato in classifica. Intervistato Fabrizio Biasin esprime tutta la sua stima su Asllani e afferma che il suo futuro all’Inter è ancora tutto da scrivere: «Allora su Asllani ti posso dire che sta dimostrando di avere un valore in partite non di primissimo piano. Questo è già un valore. L’idea che riesca stare a livello comunque importanti. Deve crescere quando le partite sono ancora più importanti. Questo è il passo che deve fare per tentare di rimanere in una rosa così competitiva. Io non credo che l’Inter abbia già preso la sua decisione come qualcuno scrive. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto»

