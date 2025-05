Berto o l’arte di reinventarsi Le cinque ’R’ della sostenibilità

Da oltre vent'anni, Berto Industria Tessile di Bovolenta si impegna per la sostenibilità, abbracciando il concetto delle '5 R': Rispetta, Ricicla, Riutilizza, Ripara, Riduci. Questi cinque verbi rappresentano un vero e proprio mantra che guida il nostro approccio in ogni fase della lavorazione dei tessuti, riflettendo la nostra passione per un futuro più sostenibile e responsabile.

IL LORO CHIODO FISSO, da più di vent’anni a questa parte, si chiama sostenibilità: una parola che Berto Industria Tessile, storica azienda di Bovolenta, nel Padovano, ama declinare nelle cosiddette ‘5 R’. ‘R’ come ‘Rispetta, ricicla, riutilizza, ripara, riduci’: "L’incipit di cinque verbi, cinque inviti che raccontano il nostro approccio sostenibile attraverso tutte le fasi di lavorazione dei nostri prodotti", sottolinea l’amministratore delegato Flavio Berto (nella foto sotto), rappresentante della quarta generazione al timone dell’azienda. Fondata nel 1887 dai fratelli Giuseppe ed Egidio Berto come attività di vendita di articoli per la casa, l’azienda ha saputo rinnovarsi e cambiare pelle più volte nell’arco di quasi 140 anni, senza mai scendere a compromessi sull’esigenza di mantenere l’intera produzione a Bovolenta. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Berto o l’arte di reinventarsi. Le cinque ’R’ della sostenibilità

