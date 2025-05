Berrettini si ritira per dolore addominale e lacrime in campo

Matteo Berrettini, visibilmente provato, si è ritirato durante un intenso match contro il norvegese Casper Ruud a causa di un dolore addominale. Con la voce rotta e le lacrime agli occhi, ha espresso il suo scoramento, dichiarando: “Non me lo merito.” Un momento difficile per il tennista italiano, costretto a fermarsi in un momento cruciale della sua carriera.

Durante un match particolarmente difficile, Matteo Berrettini ha scelto di ritirarsi dal campo dopo il secondo set contro il norvegese Casoer Ruud, lasciando trasparire lo sconforto con le lacrime. Durante l'uscita dal campo, il tennista ha ammesso: "Non me lo merito." La dichiarazione è emersa in un clima di emozione palpabile, mentre il norvegese si

