Berrettini si ritira per dolore addominale e lacrime in campo

Matteo Berrettini si ritira in lacrime dal match contro Kasper Ruud, vittima di un dolore addominale che lo costringe a fermarsi dopo il secondo set. La sua uscita dal campo segna un momento di grande sconforto, con il tennista che esprime il suo dispiacere con le parole: "Non me lo merito."

Durante un match particolarmente difficile, Matteo Berrettini ha scelto di ritirarsi dal campo dopo il secondo set contro il norvegese Casoer Ruud, lasciando trasparire lo sconforto con le lacrime. Durante l’uscita dal campo, il tennista ha ammesso: “Non me lo merito.” La dichiarazione è emersa in un clima di emozione palpabile, mentre il norvegese si . L'articolo Berrettini si ritira per doloreaddominale e lacrime in campo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Berrettini si ritira per dolore addominale e lacrime in campo

Approfondimenti da altre fonti

Berrettini si ritira agli Internazionali di Roma: dolore agli addominali e lacrime in campo - Matteo Berrettini è stato costretto a ritirarsi dagli Internazionali d’Italia 2025 durante il match di terzo turno contro Casper Ruud a causa di un ... 🔗menchic.it

Internazionali, Berrettini si ritira tra le lacrime - Berrettini ha deciso di fermarsi a causa dei perduranti e ormai noti dolori agli addominali. Ha lasciato il campo piangendo ... 🔗dire.it

Matteo Berrettini e il calvario degli infortuni: “A ogni starnuto salto dal dolore” - Il problema muscolare che ha costretto il tennista romano ancora una volta al ritiro agli Internazionali di Roma è lo stesso che lo tormenta da quattro ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Berrettini a Phoenix torna in campo contro il francese Gaston

Dopo un periodo di assenza di quasi sette mesi a causa di un infortunio alla caviglia, il tennista romano Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo.