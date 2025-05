Berrettini si ritira e non trattiene le lacrime | Ho sentito una fitta Cosa è successo

Matteo Berrettini, visibilmente commosso, ha annunciato il suo ritiro durante una conferenza stampa, rivelando il dolore fisico che lo ha colpito. "Quando mi sono svegliato ieri, ho capito che le cose erano complesse", ha dichiarato, riflettendo sull'amore per il torneo, la città e il legame con suo fratello, che lo hanno spinto a lottare fino alla fine.

"Quando mi sono svegliato ieri ho capito subito che le cose erano un po' complesse. L'amore poi per questo torneo, per questa città e per mio fratello mi ha spinto a provarci fino alla fine". È un Matteo Berrettini visibilmente affranto quello che, in conferenza stampa, ha commentato il motivo del suo ritiro. Dopo il secondo game del secondo set contro il norvegese Casoer Ruud, il tennista ha abbandonato il campo per i problemi addominali che lo tormentano da diversi anni. "Oggi fino a 10 minuti prima della partita pensavo di non farcela, poi mi sono detto 'Dai ci provo' e sono rimasto sorpreso da come ha reagito il mio corpo. Poi alla fine del primo set ho sentito un'altra fitta e non sono più riuscito a stare nella partita e concentrato", ha raccontato Berrettini. "Mi sono ritirato un'altra volta (era successo al Masters di Madrid, ndr), non volevo farlo ma dopo so quello che succede.