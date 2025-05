Berrettini-Ruud oggi ATP Roma 2025 | orario tv programma streaming

Matteo Berrettini e Casper Ruud si ritrovano a distanza di quattro anni e mezzo dall'emozionante quarto di finale di Roma 2020. Quell'incontro segnò una svolta per il norvegese e una delusione per il romano, che sognava di andare oltre. Da allora, entrambi hanno vissuto alti e bassi nel tennis, rendendo il loro testa a testa sempre più equilibrato e avvincente. La rivalità si infiamma di nuovo, promettendo spettacolo.

Matteo Berrettini contro Casper Ruud, cinque anni dopo. Anzi, quattro e mezzo: tanti ne sono passati dal quarto di finale di Roma 2020 in cui contemporaneamente il norvegese si rivelò e il Romano non riuscì di pochissimo a cogliere un risultato al quale avrebbe tenuto tantissimo.Nel frattempo di cose ne sono accadute, così come si è sostanzialmente equilibrato il testa a testa tra i due, che attualmente dice 3-4 a favore del numero 6 del seeding. I due, però, non si affrontano da più di due anni (ultima volta in United Cup 2023: vinse Berrettini 6-4 6-4). In palio c’è uno spicchio diventato favorevole, che potrebbe portare nella direzione del lato presidiato da Jannik Sinner. Ma, conti alla mano, questo match può realmente infiammare il Centrale.Il match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud aprirà la sessione serale alle ore 19:00. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Ruud oggi, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

