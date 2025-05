Berrettini ritiro in lacrime | Non me lo merito

Matteo Berrettini ha vissuto un'emozionante e triste giornata agli Internazionali di Roma, ritirandosi in lacrime. Tornato nella Capitale dopo quattro anni, l’infortunio lo ha costretto a fermarsi dopo aver perso il secondo game e servizio nel secondo set. Una decisione difficile per un atleta che si sente di non meritarsi una simile sconfitta.

ritiro in lacrime per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma. Il tennista tornato a giocare nella Capitale dopo 4 anni ha dovuto fare i conti con un infortunio. E così, dopo aver perso il secondo game e servizio nel secondo set, ha deciso di alzare bandiera bianca.Il primo set, invece, è stato una vera e propria battaglia, con Berrettini che ha fatto fatica a tenere il servizio contro il norvegese Ruud. Quest'ultimo, infatti, non ha concesso praticamente nulla. E alla fine è stato proprio lui a spuntarla, strappando il servizio nel 12esimo game e portandosi in vantaggio. I problemi per il tennista romano sono iniziati negli ultimi scambi, con Berrettini che appariva sempre meno sicuro e convinto soprattutto dal punto di vista fisico. In effetti poi nel secondo set le cose hanno preso una piega negativa. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Berrettini, ritiro in lacrime: "Non me lo merito"

Cosa riportano altre fonti

