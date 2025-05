Berrettini perde il primo set e si ritira

Matteo Berrettini è costretto al ritiro nel terzo turno degli Internazionali d'Italia, dopo aver perso il primo set 7-5 e trovarsi sotto 2-0 contro il norvegese Casper Ruud. Un'improvvisa battuta d'arresto per il 29enne romano, numero 30 del mondo, che interrompe il suo cammino sul campo in terra battuta del Foro Italico.

Si ferma al terzo turno la corsa di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma.Il 29enne romano, numero 30 del mondo e 29 del seeding, si ritira in svantaggio 7-5, 2-0 contro il norvegese Casper Ruud, numero 7.

