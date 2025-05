Berrettini nessuno la tocchi | reazione inaspettata al Foro Italico

In breve da Zazoom:

Matteo Berrettini, con un’espressione incredula, ha affrontato una domanda shock che nessuno si aspettava. Eppure, non si è lasciato trovare impreparato. In tanti avrebbero scommesso poco sulla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia, considerando i problemi agli addominali che lo hanno afflitto in passato. Eppure, il tennista ha dimostrato determinazione, pronto a sfidare le aspettative e a tornare sul campo.

Matteo Berrettini era come incredulo, ma non si è fatto trovare impreparato: la sua reazione alla domanda shock e inaspettata che gli è stata rivolta.Diciamoci la verità: nessuno di noi, con ogni probabilità, avrebbe scommesso un solo centesimo sul fatto che Matteo Berrettini, alla fine, sarebbe sceso in campo agli Internazionali d’Italia. In passato, il suo problema agli addominali lo ha costretto a rimanere a lungo fermo ai box, motivo per il quale non credevamo possibile che potesse riprendersi così velocemente.Berrettini, nessuno la tocchi: reazioneinaspettata al ForoItalico (AnsaFoto) – Ilveggente.itAveva talmente tanta voglia di giocare a Roma, invece, considerando che il ForoItalico era off-limits per lui dal 2021, che ce l’ha messa tutta. E, a gran sorpresa, dopo un piccolo test nella Capitale, ha deciso che sì, se la sentiva di provarci. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Berrettini, nessuno la tocchi: reazione inaspettata al Foro Italico

