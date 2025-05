Berrettini infortunio e ritiro dagli Internazionali | l' azzurro abbandona il Centrale fra gli applausi Ruud | Mi dispiace

Matteo Berrettini, atteso ritorno agli Internazionali dopo quattro anni, è costretto a ritirarsi per infortunio durante il match contro Casper Ruud. L’azzurro ha abbandonato il centrale tra gli applausi del pubblico, mentre Ruud esprime il suo dispiacere per la situazione. Un epilogo inaspettato per un ritorno che prometteva emozioni.

Mancava agli Internazionali da quattro anni e, di certo, non se lo immaginava così il suo ritorno. Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo nel bel mezzo del match contro Casper Ruud,. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Berrettini, infortunio e ritiro dagli Internazionali: l'azzurro abbandona il Centrale fra gli applausi. Ruud: «Mi dispiace»

