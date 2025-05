Berrettini infortunio e ritiro contro Ruud | cosa è successo agli Internazionali

Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali d'Italia 2025 a causa di un infortunio. Il tennista azzurro ha abbandonato il campo dopo un solo set, perso 7-5 contro il norvegese Casper Ruud nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Un'altra delusione per Berrettini, costretto a fermarsi per l'ennesima volta nella sua carriera.

Matteo Berrettini, che dolore! Altro ritiro contro Ruud, esce tra le lacrime. “Non me lo merito” - Ancora un ritiro per Matteo Berrettini. E stavolta arriva nel luogo per lui peggiore, Roma. Proprio nella sua terra è costretto a fermarsi in anticipo, mentre era sotto 5-7 0-2 contro il norvegese Casper Ruud, che dunque sfiderà negli ottavi lo spagnolo Jaume Munar. Un momento, un attimo, e poi il dolore per il beniamino del pubblico del Centrale.Ci sono subito problemi al servizio per Berrettini, costretto a salvare una palla break dopo essersi trovato sul 30-0 (e lo fa con servizio e dritto in avanzamento). 🔗Leggi su oasport.it