Berrettini infortunio e ritiro contro Ruud | cosa è successo agli Internazionali

Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali d’Italia 2025 a causa di un infortunio. Durante il secondo turno, il tennista italiano dopo aver perso il primo set 7-5 contro il norvegese Casper Ruud, è stato costretto ad abbandonare il campo, segnando un nuovo episodio sfortunato della sua carriera.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si ritira dagliInternazionali d'Italia 2025. Ancora una volta a causa di un infortunio, il tennista azzurro ha dovuto abbandonare il campo oggi, martedì 12 maggio, dopo un solo set, perso 7-5 contro il norvegese Casper Ruud, nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Nel primo set Berrettini, che era .

