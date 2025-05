Berrettini crolla in lacrime dopo essersi ritirato | dice una frase al suo team che spacca il cuore

Matteo Berrettini, visibilmente provato, si è ritirato dal torneo di Roma a causa di un infortunio agli addominali obliqui, durante l'incontro con Casper Ruud. Le lacrime che ha versato al termine della partita hanno toccato il cuore dei suoi fan, mentre un commovente messaggio di supporto dal suo avversario ha reso il momento ancora più intenso.

Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo di Roma: lo ha tradito ancora il solito problema agli addominali obliqui durante il match contro Casper Ruud. Il tennista romano è uscito dal campo in lacrime, bellissimo il messaggio scritto per lui dal suo avversario. 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Berrettini crolla in lacrime dopo essersi ritirato: dice una frase al suo team che spacca il cuore; Berrettini, lacrime dopo l'infortunio: come sta Matteo dopo ritiro a Roma; Paolini shock, in lacrime per l’infortunio: eliminata a Dubai, quanti punti perde; Berrettini-choc agli US : costretto al ritiro dopo la storta alla caviglia. La caduta, le lacrime e le urla di dolore - Il video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Berrettini crolla in lacrime dopo essersi ritirato: dice una frase al suo team che spacca il cuore - Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo di Roma: lo ha tradito ancora il solito problema agli addominali obliqui durante il match contro Casper Ruud ... 🔗fanpage.it