Bergomi spiega | Il pari del Genoa? Adesso cambia qualcosa per l’Inter bisogna capire se Inzaghi…

L'ex difensore e capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha analizzato il recente successo dei nerazzurri contro il Torino, durante la trasmissione Sky Calcio Club. Bergomi ha messo in luce le chiavi della vittoria e confrontato la prestazione dell'Inter con il pareggio del Napoli, offrendo una visione esperta e appassionata sul campionato di Serie A nella sua 36^ giornata.

L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha commentato così il successo dei nerazzurri contro il Torino e il pari del NapoliIntervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato così la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Torino in questa 36^ giornata del campionato di Serie A. L’ex difensore e capitano nerazzurro ha riflettuto anche sulle possibili ripercussioni che potrà avere il passo falso fatto dal Napoli col pareggio rimediato contro il Genoa, che rischia di riaprire tutto per la lotta scudetto con la squadra di Simone Inzaghi.PAROLE – «Secondo me Adessocambiaqualcosa per l’Inter. Oggi una partita seria, fatta bene. Ora qualcosa pensano perché il Napoli un bonus se l’è giocato e a Parma non può più pareggiare, deve vincere. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi spiega: «Il pari del Genoa? Adesso cambia qualcosa per l’Inter, bisogna capire se Inzaghi…»

