Bergomi | Inzaghi adesso cambierà! Il Napoli non può sbagliare

Dopo il pareggio del Napoli, Beppe Bergomi è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la corsa allo scudetto e il lavoro di Inzaghi all'Inter. L'ex difensore nerazzurro ha condiviso le sue opinioni sulla lotta tra le due squadre, sottolineando come l'Inter si avvicini sempre di più, ora a soli un punto dai campani, rendendo la battaglia per il titolo ancora più avvincente.

Archiviato il pareggio del Napoli, negli studi di Sky Sport ha parlato anche Beppe Bergomi che è tornato a parlare della lotta scudetto con l'Inter e del lavoro di Inzaghi. CORSA – Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e attuale telecronista a Sky Sport, a margine del pareggio del Napoli contro il Genoa, negli studi di Milano ha commentato il rush finale con l'Inter che torna a -1 dai campani nella corsa scudetto. Queste le sue parole: «Inzaghi deve cambiare adesso, secondo me lo fa rispetto a quanto detto oggi in conferenza. Quello che viene viene, hanno approcciato bene con il Verona e oggi la stessa cosa. adesso ci pensano bene al campionato, il Napoli non può nemmeno pareggiare e l'Inter invece dovrà pensare a vincerle tutte».

